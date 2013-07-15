Івано-Франківщина: у лісі на дівчинку напала ведмедиця

В Івано-Франківській області ведмідь напав на людину під час збирання ягід в лісі. Як повідомили УНІАН у Державній службі надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, тварина напала на дівчину 13 липня, коли вона зі своєю мамою збирала ягоди в лісі.

«Почувши шум, дівчина почала тікати до своєї матері. Мама потерпілої побачила маленьке ведмежа і ведмедицю, яка бігла в бік дочки. Раптово дочка впала на землю, і на неї стрибнув ведмідь. Мати дівчини стала сильно кричати, і ведмеді втекли в ліс», - повідомили рятувальники, посилаючись на слова потерпілої.

За інформацією рятувальників дівчину з діагнозом «рвані рани передпліччя обох рук та грудної клітки» госпіталізували до Верховинської центральної районної лікарні. Наразі стан постраждалої лікарі оцінюють як «середньої тяжкості».