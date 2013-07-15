Чернігівщина: два працівники зірвалися з мосту через Дніпро

На Чернігівщині міліція розслідує загибель двох працівників, як зірвалися під час фарбування залізничного мосту через Дніпро

Про це УНІАН повідомила прес-служба прокуратури області.

У п’ятницю, 12 липня, до лінійного відділення міліції на станції Чернігів надійшло повідомлення про загибель на залізничному мосту через Дніпро двох людей. Встановлено, що двоє працівників Чернігівської дистанції колії були смертельно травмовані під час фарбування залізничного мосту через ріку Дніпро на 127 км перегону Неданчичі-Йолча. Під час виконання робіт чоловіки, 1970 та 1976 років народження, зірвалися з висоти і отримали травми несумісні з життям.

Повідомлення за цим фактом зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Процесуальне керівництво досудовим розслідування здійснює Чернігівська прокуратура з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері. Вживаються необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин загибелі людей, зокрема забезпечення відповідних умов праці, додержання вимог техніки безпеки тощо.

Хід розслідування взято на контроль прокуратурою області.