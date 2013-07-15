У Севастополі 16 липня будуть закриті пляжі

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає жителів і гостей міста Севастополь, що 16 липня у зв`язку з проведенням робіт зі знешкодження німецької 500-кілограмової авіабомби липня пляжі будуть закриті для відвідування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС України в м. Севастополі, зокрема, завтра з 4-ї години ранку до моменту закінчення спецоперації заборонено відвідування пляжів: Сонячний, Пісочний, Кришталевий, Учкуївка, а також місця відпочинку біля води на «Радіогорці», в Мартиновій бухті, Карантинній бухті, мису «Коса Північна», бухти Севастопольської, всієї прибережної зони, прилеглої до зазначеної території.

Доступ на територію заповідника Херсонес Таврійський буде закрито.

Також, враховуючи заходи безпеки, на момент проведення робіт по знешкодженню авіабомби, зовнішній рейд міста та Севастопольська бухта будуть перекриті для руху всіх видів судів.

У складній небезпечній операції будуть задіяні піротехніки-водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Севастополі, йдеться в повідомленні.