На Тернопільщині чоловік вбив 2-річну дитину.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, трагедія сталася на вихідні у селі Торське Заліщицького району.

До райвідділу внутрішніх справ спочатку зателефонував місцевий житель та повідомив про смерть дворічного сина його співмешканки.

На місці слідчо-оперативна група з’ясувала, що пара гостювали в родича, святкуючи його день народження. Дорогою додому чоловік почав чіплятися до жінки через ревнощі, удома сварка переросла у бійку. Жінка взяла на руки дитину, думаючи, що син відведе від неї тяжку руку роздратованого чоловіка. Та це його не зупинило, чоловік вихопив малюка з рук матері, кинув на ліжко, де продовжував бити дитину, поки хлопчик не помер.

За попередніми даними, смерть сталася внаслідок черепно-мозкової травми.

Усвідомивши вчинене, чоловік викликав правоохоронців, повідомивши їм, що дитину застав уже мертвою вдома. Одна мати дитина розповіла слідчим правду.

Підозрюваного у важкому злочині затримано. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Правоохоронці також з’ясували, що 32-річний чоловік півроку тому повернувся в село із в’язниці, де провів 8 років за зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом.