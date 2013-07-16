26-річний чоловік створив нарколабораторію в лісосмузі Києва

Правоохоронці затримали 26-річного чоловіка, який створив нарколабораторію в лісосмузі Києва.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, раніше судимий за скоєння наркозлочинів, житель Сумської області виготовляв “амфетамін”.

Як зазначається в повідомленні, затриманий розповів правоохоронцям, що рецепт виготовлення амфетаміну в «домашніх» умовах знайшов в Інтернеті, він не відрізняється особливою складністю, і всі інгредієнти цілком доступні для придбання. «Єдине, що було потрібно для виготовлення психотропної речовини просто неба - це проточна вода. Тож підібравши зручне місце, сумчанин прожив цілий місяць на природі біля річки, плідно займаючись кримінальною діяльністю», - відзначили в міліції.

Під час огляду ділянки у вказаній лісосмузі працівники міліції вилучили: водяний охолоджувач, скляну колбу, азотну та оцтову кислоти, залишки хімічних речовин, за допомогою яких затриманий виготовляв психотропну речовину. Вилучені речі та речовину направлено до науково-дослідного експертного центру Головного управління столичної міліції.

Матеріали зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.313 Кримінального кодексу України «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням».

Триває досудове розслідування.