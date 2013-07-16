Центру екстреної допомоги у Тернополі подарували два автомобілі

У Тернополі центру екстреної допомоги передали два автомобілі з медобладнанням.

Як передає кореспондент УНІАН, кошти на медобладнання "швидких" - ЕКГ-апарати, дефібрилятори, кисневі інгалятори, відсмоктувачі, медичні сумки, універсальні шини, щити-ноші - було зібрано під час благодійної акції «Я хочу жити».

Як зазначив в. о. директора Центру екстреної медичної допомоги в області Михайло Джус, один автомобіль як дитяча швидка, другий буде використовувати кардіологічна бригада.

Він також додав, що загалом зараз "швидка" міста має 20 автомобілів, при цьому в своїй більшості вони є повністю зношеними.