Робота в літньому віці покращує стан мозку

Пенсія і відмова від фізичної, соціальної і розумової діяльності тягне за собою розвиток деменції, пише The Herald Sun. Так, кожен додатковий рік роботи знижує відповідний ризик на 3,2%, переконує Керол Дафуїл з дослідницького агентства INSERM.

Про цей зв`язок заговорили після аналізу інформації понад 429 тис працівників (більшість - крамарі або люди робочих спеціальностей). Середній вік становив 74 роки, а термін перебування на пенсії - 12 років.

Майже у 3% розвинулася деменція. Але якщо людина довго працювала, ймовірність появи хвороби зменшувалася. Так, вийшовши на пенсію у 65 років, людина стикалася зі зниженням ризику в 15%, чого не скажеш про тих, хто не працював з 60 років.

Керол Дффуїл закликає чиновників дозволити працювати літнім людям стільки, скільки ті захочуть. Насправді, зовсім не обов`язково виходити в офіс, достатньо приймати участі у соціально значущих заходах.