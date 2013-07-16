Херсонщина: 17-річний хлопець у реанімації після укусу змії

У Херсонській області 17-річного хлопця госпіталізовано до реанімації після укусу змії.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Херсонській області, 15 липня о 20:40 до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні в стані середньої тяжкості поступив 17-річний житель Херсона, якого укусила гадюка.

Встановлено, що молода людина під час відпочинку з друзями в місцевому Гідропарку заради розваги спіймав змію, і вона його вкусила.

За даними облуправління ДСНС, у цьому сезоні в Херсонській області від укусів змій постраждали 10 чоловік.