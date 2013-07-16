У Севастополі успішно знищено 500-кілограмову німецьку бомбу

У Севастополі успішно знищено 500-кілограмову німецьку авіабомбу часів війни, через виявлення якої сьогодні закривали пляжі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Севастополі.

Як йдеться в повідомленні, бомбу було знищено о 07.28. До операції зі знищення вибухонебезпечного предмету були залучені більше 120 осіб, 10 одиниць техніки, 4 плавзасоби.

За даними ДСНС, з 04.00 ранку фахівці почали роботу з транспортування авібомби з місця знаходження до місця підриву, на суші був розгорнутий штаб оперативного реагування. За допомогою понтонів водолази-сапери підняли вибухонебезпечний предмет з дна бухти, і на катері почали його буксирування з Карантинної бухти до місця підриву - в район мису Товстий.

Як тільки авіабомба була успішно транспортована до місця знищення, її опустили на глибину близько 10 метрів на відстані 300 метрів від берега. Після цього група водолазів-саперів приступила до закладання заряду і розміщення підривної станції, яка розташовувалася на березі, зазначається в повідомленні.

Після того, як всі підготовчі заходи були успішно завершені, вибухонебезпечний предмет був знищений. Піротехніки зробили два підриву: перший - попереджувальний, потім основний, поінформували в Держслужбі НС.

«Було вибрано максимально безпечний час і місце знищення боєприпасу, - прокоментував спецоперацію начальник Управління ДСНС в Севастополі генерал-майор Геннадій Сухорученков. - Завдяки цьому була забезпечена повна безпека жителів міста. Рятувальники вкотре продемонстрували високу організованість, професіоналізм, чітку взаємодію всіх служб міста».

«Згідно з підрахунками піротехніків аварійно-рятувального загону спеціального призначення, радіус дії гідроударної хвилі авіабомби становив близько 2000 метрів, дальність розльоту осколків - до 500 метрів», - повідомив начальник групи підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Севастополі підполковник Олег Піскорский.

«Авіабомби такого типу при вибуху розлітаються на більш ніж 7000 осколків, здатних пробити 40 мілімметровую броню», - додав він.