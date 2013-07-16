В Івано-Франківській лікарні виконали унікальну операцію

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні відбулася унікальна операція, повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров я України.

Провів її лікар-уролог, заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні, кандидат медичних наук Олексій Підмурняк, який приїхав на операцію за запрошенням івано-франківських медиків.

«Таке оперативне втручання на Прикарпатті відбулося вперше, - зазначає головний лікар закладу Тарас Масляк. - Оперували пухлину лівої нирки за допомогою ендовідеохірургічного методу – операції, яка виконується під контролем телебачення з використанням малоінвазивних інструментів».

«Ми проводили ретроперитонеальне ендовідеоскопічне втручання, тобто операцію без доступу в черевну порожнину. Унікальність її полягає в тому, що пацієнт зазнає значно меншої травматизації, немає розсічення великого масиву м’язів, шкіри і підшкірної клітковини. Спочатку перев’язується судинна ніжка, а це попереджує потрапляння пухлинних клітин у кровообіг і розвиток метастазів, а потім уже проводиться видалення самої нирки», – розповідає Олексій Підмурняк.

За його словами, тривалість такої операції аналогічна відкритому оперативному втручанню, але період реабілітації значно менший – не звичні два місяці, а лише 2-3 тижні. Після відкритої операції хворий перебуває на лікарняному 26-28 днів, а після таких операції – лише 15-16 днів.

Олексій Підмурняк зауважує: «Особливість такої операції і в тому, що дане оперативне втручання виконувалося без доступу в черевну порожнину, а це означає відсутність таких ускладнень, як спайкова хвороба, пошкодження кишківника, селезінки, печінки. Складність операції в тому, що її виконують лише інструментами, а отже у лікаря має бути великий досвід маніпуляції ними. Та й бачить усе хірург лише у двомірному зображенні на моніторі».

Такі оперативні втручання на теренах України виконуються рідко. І уміють їх проводити лише у Донецьку, Хмельницькому і відтепер у Івано-Франківську .

Завідувач відділом урології лікарні Володимир Котурбаш подякував колезі із Хмельницького «за блискуче проведену показову операцію», сподіваючись, що така співпраця буде продовжуватися. Адже івано-франківські лікарі прагнуть оволодівати новими, найсучаснішими методиками проведення операцій і працювати на світовому рівні.

Володимир Котурбаш наголошує: лікарям Центральної міської клінічної лікарні допомогли організувати та провести оперативне втручання працівники кафедри урології Івано-Франківського національного медичного університету.

«Не тільки в урології, але й в усіх наших відділеннях – офтальмології, хірургії, кардіології, терапії кардіохірургії – ми підтримуємо запровадження новітніх методик. Приємно, що наші лікарі багато їздять і вчаться, запрошують провідних спеціалістів до нас. Адже ми можемо прооперувати і оздоровити нашого хворого, а під час показових операцій навчаються і наші лікарі», – сказав головний лікар Івано-Франківська Тарас Масляк.

Медики наголошують: новітня методика буде широко використовуватися, адже такі операції можна робити не тільки на пухлинах, але й при наявності каміння у нирці, кісті, різних вадах розвитку.