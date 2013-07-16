Львівщина отримала $4 млн на розвиток охорони здоров’я

За інформацією депаратменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації, обсяг фінансової підтримки (інвестиції) в рамках співробітництва зі Світовим банком для Львівської області склав 4 млн. доларів США.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров я України, на основі врахування оцінок, які отримали регіональні проекти модернізації галузі охорони здоров‘я в рамках співробітництва зі Світовим банком, за результатами розгляду Технічною комісією визначено 11 регіонів для підготовки та реалізації регіональних проектів. Львівщина увійшла у перелік визначених областей разом з Дніпропетровською, Полтавською, Луганською, Вінницькою, Волинською, Рівненською, Закарпатською, АР Крим, Донецькою та Запорізькою областями.

Зазначимо, що днями відбувся семінар Світового банку з представниками визначених 11 областей. Ціль семінару – надати допомогу областям у доопрацюванні їх проектів шляхом здійснення ряду запропонованих заходів та внесення змін, перегляду спільного вкладу в очікувані результати, та визначення подальших інституційних механізмів для реалізації проекту, а також стратегії моніторингу досягнення очікуваних результатів.

Незабаром на Львівщину заплановано візит групи фахівців Світового банку з метою подальшої підготовки та реалізації спільного Проекту Світового банку та Міністерства охорони здоров‘я з реформування регіональних систем охорони здоров‘я.