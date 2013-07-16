За "Карткою киянина" ліки можна купувати з 30%-ою знижкою

Столична влада має намір розширювати соціальний функціонал «Картки киянина». Вже наступного року картка стане універсальним проїзним документом на всі види комунального транспорту в столиці.

У планах влади – укладання договорів про знижки при передплаті періодики, розширення мережі торговельних центрів, що надають знижку на товари власникам картки, тощо.

Про це розповів журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов у вівторок, 16 липня, під час відвідування управління праці та соцзахисту Дніпровської райадміністрації та Територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району Києва.

«Вже сьогодні власники «Картки киянина» отримують знижки до 30% на більш ніж сто найменувань найбільш затребуваних лікарських препаратів в мережі аптек «Фармація». Це одна з перших соціальних послуг, яку ми реалізували в рамках проекту «Картка киянина» – її місто надає вже рік. А не так давно на прохання киян ми розширили цей напрямок. І тепер в соціальних аптеках столиці, які є в кожному районі, власники картки мають можливість придбати всі ліки з асортименту, включаючи рецептурні, зі знижкою до сорока відсотків», – розповів Олександр Попов, додавши, що зараз місто залучає до участі в проекті комерційні аптеки.

Очільник міста зазначив, що проходить апробацію механізм використання картки для отримання соціальних знижок у мережах супермаркетів, з якими місто уклало договір. «Це абсолютно новий напрямок. Але впевнений, що така форма соціального захисту буде популярною у киян», – сказав голова Київміськдержадміністрації.

За словами Олександра Попова, місто вже працює над розширенням мережі супермаркетів, в яких власники картки отримуватимуть соціальну знижку. Крім того, є плани підписати домовленості з видавцями – щоб власники «Картки киянина» отримали можливість передплачувати періодику зі знижкою. Також на «Картку киянина» буде перераховуватися матеріальна допомога, яку місто надає малозабезпеченим жителям столиці. Крім того, в перспективах – надання знижок власникам картки в київських музеях і навіть зоопарку.

Нагадаємо, як підкреслював голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов, «Картка киянина» увібрала в себе нові стандарти соціального захисту, викладені в соціальних ініціативах Президента України Віктора Януковича і його програмі «Україна для людей». Зокрема, йдеться про знижки на лікарські препарати, соціальний захист пенсіонерів, інвалідів (у тому числі дітей-інвалідів), багатодітних сімей тощо.

«Я переконаний, що сьогодні ми працюємо над впровадженням найбільш передового і найбільш ефективного механізму соціального захисту громадян. І за зручністю використання, і за насиченістю соціальними пільгами соціальній «Картці киянина» немає рівних», – вважає очільник Києва.