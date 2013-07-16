У Луганській області 10-місячна дитина потонула у ванні

15:11, 16 липня 2013
Новини регіонів
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 Мама лишила без нагляду

 У Свердловську (Луганська область) 10-місячна дитина потонула у ванні.

 
Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, ванна була встановлена у дворі приватного будинку і використовувалася для накопичення води для господарських потреб.
 
За словами начальника ВЗГ Тетяни Погукай, 15 липня залишений мамою без нагляду хлопчик впав у ванну і потонув. «Сім`я благополучна, це нещасний трагічний випадок», - сказала вона.
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