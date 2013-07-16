На Кіровоградщині 6-річна дівчинка потонула у ставку
16:03, 16 липня 2013Новини регіонів
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Пішла гуляти та не повернулася
Вчора у ставку села Тернове Добровеличківського району Кіровоградської області потонула 6-річна дівчинка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Кіровоградській області, цього дня дитина пішла гуляти та не повернулася. Близько 13-ї години мати забила на сполох, а пізніше звернулася до міліції.
О 17:55 тіло дівчинки знайшов орендатор місцевого ставка, який на човні обстежував водойму. Детальні обставини трагедії наразі з’ясовуються.
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