За хабарництво затримано посадовця «Артеку»
17:50, 16 липня 2013Новини регіонів
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Торгівля на території табору
Співробітники УБОЗ та прокуратури Криму затримали виконуючого обов`язки керівника служби господарського забезпечення ДП «Міжнародний дитячий центр «Артек» під час одержання хабара.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
Встановлено, що посадовець одержав 2 тис. дол. від підприємця за можливість безперешкодного здійснення останнім торгівлі на території дитячого табору.
Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Триває слідство.
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