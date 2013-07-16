За хабарництво затримано посадовця «Артеку»

Співробітники УБОЗ та прокуратури Криму затримали виконуючого обов`язки керівника служби господарського забезпечення ДП «Міжнародний дитячий центр «Артек» під час одержання хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

Встановлено, що посадовець одержав 2 тис. дол. від підприємця за можливість безперешкодного здійснення останнім торгівлі на території дитячого табору.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває слідство.