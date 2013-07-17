У селі на Черкащині відлюдник вирощував нарковмісну коноплю

У Черкаській області в одному із сіл Канівського району правоохоронці 16 липня виявили нарколабораторію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС в Черкаській області, про те, що місцевий житель займається вирощуванням нарковмісних рослин, оперативників повідомили односельчани.

Як з’ясувалось, господар будинку переїхав до села з Київської області. Вів відлюдний спосіб життя, не спілкувався з односельцями та ніде не працював. Більшу частину свого часу проводив у сараї, розташованому у дворі.

Оглянувши будинок, працівники міліції нічого протизаконного не знайшли, а в занедбаному сараї виявили підпільну нарколабораторію, оснащену спеціальними технічними засобами, які створювали оптимальні умови для росту нарковмісних рослин коноплі. Під час обшуку працівники міліції виявили та вилучили близько 100 грамів марихуани, понад 300 рослин коноплі, які вирощувались у приміщенні, та обладнання, вартість якого перевищує 50 тис. грн.

Наразі слідчим відділом Канівського міськвідділу міліції УМВС в Черкаській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), що карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Продовжується розслідування аби встановити всі факти протиправної діяльності зловмисника, а також осіб, причетних до цього злочину.