У Донецькій області у покинутій шахті загинуло 2 чоловіків

У Амвросіївському районі Донецької області в покинутому стовбурі шахти "Іловайська" загинуло двоє молодих чоловіків.

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, повідомлення про смерть двох людей надійшло до Амвросіївського райвідділу міліції вчора, 16 липня.

Під час виїзду на місце події правоохоронці в покинутій гірській виробці, на глибині 50 м, знайшли тіла двох чоловіків без ознак життя.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що двоє мешканців м. Харцизька 1986 р. н. на автомобілі одного з них поїхали на вказану ділянку з метою перевірки старих «копанок» для пошуку вугілля, не маючи ніякого устаткування для спуску в стовбур шахти.

Про свій намір молоді люди повідомили приятелів, і коли протягом двох годин не відповідали на телефонні дзвінки, останні повідомили про можливу біду гірським рятувальникам і голові сільради, яка і викликала працівників міліції.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч. 4 ст. 240 КК України (порушення правил охорони або використання надр, яке спричинило загибель людей). Для встановлення причини смерті потерпілих призначено судово-медичну експертизу.

У ході огляду місця події будь-яких ознак незаконного видобутку корисних копалин встановлено не було.

Працівниками міліції продовжується досудове розслідування.