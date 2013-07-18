В Одесі горів склад із простроченими ліками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як йдеться в повідомленні, пожежа по вул. Промислова, 34К, на території ТОВ «Грін-Порт», на відкритому складському майданчику під навісом, де знаходились прострочені ліки та порожні флакони з-під монтажної піни, що потребують утилізації, виникла вчора о 19.36.

Площа пожежі склала 400 кв. м. О 22.09 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.