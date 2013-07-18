У Харкові позашляховик в'їхав у приватний будинок

Водій позашляховика влаштував аварію в Харкові, ледь не зваливши приватний будинок. Про це повідомляє ТСН. Під час аварії серйозно ніхто не постраждав, водій лише трохи травмував обличчя через те, що спрацювала подушка безпеки.

Керманич виявився тверезим, а халепу пояснив поганим станом доріг. Пригода трапилась серед білого дня в приватному секторі неподалік середмістя. Від удару всередині будинку обвалилась частина стіни та відірвалась батарея опалення. Тепер мешканці планують вимагати через суд, щоб водій заплатив за ремонт. Втім, чоловік своєї провини не визнає, мовляв, їхав не дуже швидко - зі швидкістю 40 км/год, на свій зелений, а керованість авто втратило через величезну калюжу та розбиту дорогу.

tsn.ua