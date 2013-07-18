2 українських рибалок загинули в Азовському морі

В Азовському морі внаслідок зіткнення українського баркасу та катера Берегової охорони прикордонної служби Росії загинули 2 рибалок.

Одного з членів екіпажу врятовано, пошук ще 2 осіб, які перебували на баркасі, триває, повідомили УНІАН у Державній прикордонній службі України.

Як йдеться в повідомленні, зіткнення сталося вчора, 17 липня, близько 18.00 в Азовському морі в районі російського селища Воронцовка.

«За інформацією, що надійшла від чергового центру моніторингу рибопромислових суден, в районі коси Довжанська під час переслідування та маневрування сталося зіткнення прикордонного катера Російської Федерації з українським маломірним судном. Внаслідок інциденту рибальське судно перевернулося. За попередньою інформацією, одного з членів екіпажу врятовано. Сьогодні близько 5.30 ранку у ході пошуково-рятувальних заходів були знайдені тіла 2 затонулих рибалок, пошук ще 2 осіб, які перебували на баркасі, триває», - йдеться в повідомленні.

Врятований чоловік є громадянином України 1964 року народження, який проживає в селі Безіменне Новоазовського району Донецької області.

До пошуку рибалок, окрім прикордонного катеру, додатково були задіяні 2 катери МНС Росії.

Також Державна прикордонна служба України інформує, що російській стороні запропоновано провести спеціальну зустріч в районі події для з`ясування всіх обставин інциденту та в подальшому провести спільне розслідування ситуації, під час якої затонув український баркас з рибалками.