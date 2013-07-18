У центрі Тернополя виявили міну часів війни

У центрі Тернополя виявили міну часів Другої світової війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, боєприпаси знайшли учора ввечері на бул. Т. Шевченка під час проведення земляних робіт.

Про виявлений підозрілий предмет робітники одразу повідомили оперативно-диспетчерську службу обласного управління ДСНС.

Піротехніки ідентифікували знахідку як мінометну міну калібру 81 мм часів Другої світової війни. Територію було огороджено. Після детального обстеження прилеглої до місця знахідки території піротехніки не виявили інших боєприпасів.

Близько 21 год. вибухонебезпечний предмет було вилучено та знищено.