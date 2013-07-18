У Києві уже 28 осіб госпіталізовані з харчовим отруєнням

У Києві кількість госпіталізованих з гострою кишковою інфекцією співробітників офісу компанії «Самсунг Електронікс Україна» зросла до 28.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як йдеться в повідомленні, вони знаходяться в інфекційних відділеннях Олександрівської клінічної лікарні та міських клінічних лікарнях № 4 і № 9. Встановлено, що постраждалі 16 липня вживали комплексні обіди на замовлення з їдальні «Трапезна» ТОВ «Аметист-Гранд».

Станом на 7 год. 18 липня госпіталізовані знаходяться в стані легкої та середньої тяжкості. Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Причина захворювання встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у прокуратурі столиці інформували про 27 госпіталізованих з харчовим отруєнням працівників офісного центру.

Загалом, за даними прокуратури, 47 працівників одного зі столичних бізнес-центрів після вживання їжі у закладі громадського харчування, розташованому у тій же будівлі, відчули погіршання стану здоров’я.

Після огляду медиків 27 постраждалих потрапили до лікарень з попереднім діагнозом «гостре харчове отруєння», ще 20 осіб відмовились від госпіталізації, поінформували в прес-службі.

За фактом масового отруєння людей прокуратура Солом’янського району столиці організувала перевірку.