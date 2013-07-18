У Криму 1-річна дівчинка потонула у 40-літровому бідоні з брагою

Механічна асфіксія

У Сакському районі Криму загинула однорічна дівчинка, впавши у 40-літровий бідон з брагою. Як повідомляє Головне управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в АРК, нещасний випадок стався учора, 17 липня. Працівники медичної допомоги констатували смерть з попереднім діагнозом: внаслідок механічної асфіксії, йдеться в повідомленні.

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