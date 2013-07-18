На Житомирщині перевернувся мікроавтобус, травмовано 7 людей

В Житомирській області перевернувся мікроавтобус "Київ-Луцьк", травмовано семеро людей.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби УДАІ України у Житомирській області Микола Яцкевич, аварія сталася 17 липня близько 20 години на 119 км автодороги «Київ – Чоп» у Коростишівському районі.

Мікроавтобус, який потрапив у ДТП - не рейсовий, водій здійснював нерегулярні пасажирські перевезення.

«Водій мікроавтобуса, житель Волинської області Луцького району села Лище, 1961 року народження, рухаючись в напрямку міста Києва, не впорався з керуванням, допустив занос автомобіля, скоїв зіткнення з колесовідбійником, внаслідок чого сталося перевертання мікроавтобуса на правий бік», - розповів Яцкевич.

В результаті ДТП 7 пасажирів мікроавтобуса отримали травми і були доставлені до Коростишівської районної лікарні. Серед потерпілих дітей немає.

Наразі за цим фактом правоохоронцями проводиться перевірка.