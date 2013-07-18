На Житомирщині літак зіткнувся з лінією електропередач

У Житомирській області зазнав аварії одномісний літак Z-37.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, аварія сталася сьогодні вранці на полі поблизу с. Половецьке Бердичівського району. Літак Z-37 здійснював переліт з тренувальною метою.

За попередніми даними, пілот втратив орієнтацію у просторі та допустив зіткнення літака з повітряною лінією електропередач.

Пілот отримав множинні садни обличчя та забій правої ноги, йдеться в повідомленні.

Внаслідок події пошкоджено двигун.

Електропостачання району переведено на резервні лінії живлення, Бердичівським РЕМ проводяться відновлювальні роботи.

На місці події працює оперативна група Бердичівського міськрайонного відділу УДСНС та слідчо-оперативна група Бердичівського РВ УМВС.