у Києві анулювали 35 ліцензій за продаж алкоголю особам до 18-ти

Співробітники управління з контролю за оборотом і оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві в січні-червні 2013 року зафіксували 43 порушення законодавства у сфері торгівлі алкоголем і тютюновими виробами й анулювали 35 ліцензій на право роздрібної торгівлі цими товарами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління.

«Територіальні органи Міндоходів за підтримки міської влади проводять пропаганду здорового способу життя, а оперативні підрозділи Міндоходів разом з відділами кримінальної міліції у справах дітей і службою у справах дітей Київської державної міської адміністрації ведуть необхідну роботу в рамках щодобових заходів «Діти вулиці», - повідомили в Міндоходів.

Зокрема, за 6 місяців п.р. співробітники вказаних підрозділів провели 212 перевірок суб`єктів господарювання і виявили 311 випадків порушень законодавства. Крім продажу алкоголю і сигарет підліткам, частими були випадки продажу підакцизних товарів за заниженими або завищеними цінами, продажу товарів без акцизних марок або без візуального зазначення небезпеки вживання таких товарів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році органи податкової служби наклали 700 тис. грн штрафів на підприємства торгівлі за продаж алкоголю і сигарет особам, які не досягли 18 років.