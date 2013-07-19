Президенту доповіли про будівництво Черкаського перинатального центру

Президент України Віктор Янукович провів у Криму зустріч з головою Черкаської обласної державної адміністрації Сергієм Тулубом, який доповів про будівництво обласного перинатального центру.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави з посиланням на Тулуба.

«Я доповів сьогодні Президенту про те, що на Черкащині розпочалося будівництво перинатального центру. Це дуже необхідна річ сьогодні для мам Черкащини, для малюків», - сказав губернатор після зустрічі з Президентом.

Він нагадав, що будівництво здійснюється в рамках - нова якість охорони материнства і дитинства» за ініціативи глави держави.

За попередніми підрахунками, введення в експлуатацію нового перинатального центру має відбутися до кінця року, повідомив Тулуб.