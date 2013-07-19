До відповідальності притягнуть 20 керівників спецустанов для дітей

У Донецькій області прокуратурою виявлено порушення прав дітей з боку адміністрацій спеціальних установ, ініційовано питання про притягнення до відповідальності 20 посадових осіб.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Донецької області з посиланням на начальника відділу захисту прав і свобод дітей прокуратури Донецької області Тетяни Чекалової, органами прокуратури області було проведено перевірки забезпечення прав дітей, які перебувають в спеціальних установах. І під час перевірок у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей виявлено факти порушення законодавства щодо строку перебування дітей у закладах. Також мають місце випадки, коли підопічних не повною мірою забезпечують повноцінним якісним харчуванням і безпечною продукцією, зазначила прокурор.

Крім того, у Макіївському професійному училищі соціальної реабілітації та Єнакіївській загальноосвітній школі соціальної реабілітації адміністраціями допускається порушення прав учнів на освіту, належне утримання та виховання.

Керівництвом Макіївського училища не здійснено вичерпних заходів, спрямованих на захист соціальних прав дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.

Наприклад, в особистих справах учнів відсутні передбачені законодавством індивідуальні плани соціального захисту, в яких повинні бути позначені питання забезпечення потреб дитини у розвитку та вихованні, короткі виклади проблем і заходи, спрямовані на їх подолання. Також, відсутні документи необхідні для захисту житлових прав підопічних.

В цілому, за результатами останніх перевірок органами прокуратури області внесено 16 подань, в яких ініційовано питання про притягнення 20 посадовців до відповідальності, зазначили в прокуратурі.