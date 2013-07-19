Луганщина: з вікна багатоповерхівки випала 3-річна дитина

У м.Красний Луч Луганської області 18 липня з вікна багатоповерхівки випала трирічна дитина.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, встановлено, що хлопчик бавився з кішкою, поліз за нею на підвіконня і випав з вікна квартири, розташованої на третьому поверсі житлового будинку.

Внаслідок падіння дитину госпіталізовано до обласної дитячої лікарні.

На місце події виїжджали прокурор міста, в.о. начальника слідчого відділу Краснолуцького МВ ГУМВС України в області, слідчо-оперативна група.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст.166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

До служби у справах дітей Краснолуцької міської ради передана вимога про проведення перевірки з питань виконання матір’ю хлопчика обов’язків по догляду за дитиною.