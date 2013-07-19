У лікарнях Києва з отруєнням лишаються 37 офісних працівників

У лікарнях Києва з отруєнням лишаються 37 працівників приватної фірми, що вживали комплексні обіди зі служби доставки.

Як передає кореспондент УНІАН, про цее повідоми начальник відділу санітарної охорони території Державної СЕС України Олександр Заїка на прес-конференції у МОЗ.

За його словами, станом на вчора – 18 липня - міська СЕС підтвердила діагноз «сальмонельоз» у 13 пацієнтів.

«Внаслідок отруєння загалом постраждало 52 працівники столичної приватної фірми, 37 з них отримують повноцінну медичну допомогу у різних лікувальних закладах Києва. Службою, що готувала обіди, було не дотримано вимог санітарного законодавства, зокрема, режимів приготування, транспортування їжі. Розслідування причин цього спалаху тривають», - зазначив Заїка.

Доцент кафедри інфекційних хвороб НМУ ім.О.Богомольця Микола Корчинський, поінформував щодо стану здоров’я 37 пацієнтів.

«Перебіг хвороби – нетяжкий, у реанімацію ніхто не потрапив, зневоднення у хворих - 1-2 ступеня. Все чого потребують пацієнти – це грамотне лікування, зокрема, промивання кишечнику, даються ентеросорбенти», - сказав Корчинський.

Заїка поінформував, що з початку червня і досьогодні в Україні зареєстровано 10 спалахів гострих кишкових інфекцій, з яких 2 – у дошкільних закладах Києва та Миколаєва.

«Усього за літній період від гострих кишкових інфекцій в Україні постраждали 186 осіб, серед них – 55 дітей. Основною причиною отруєнь є сальмонельоз. Питання сезонного росту кількості кишкових інфекцій завжди перебуває на контролі ДержСЕС та МОЗ», - зазначив Заїка.