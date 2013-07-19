Фонд Р.Ахметова обладнав Харьківский тубдиспансер сучасною медапаратурою

У Харківському обласному протитуберкульозному диспансері № 1 за підтримки благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» встановлено сучасну лабораторію, що здатна діагностувати туберкульоз за два дні.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії відкриття лабораторії взяли участь заступник голови Харківської облдержадміністрації Ігор Шурма і директор фонду «Розвиток України» Анатолій Заболотний.

Заболотний зазначив, що в рамках реалізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» для підвищення якості діагностики туберкульозу в Харківській області фонд поставив до облтубдиспансера № 1 німецьку лабораторію Hain Lifescience для швидкого визначення чутливості до антимікобактеріальних препаратів (вартість устаткування – 894 тис. грн, вартість витратних матеріалів, яких вистачить до кінця 2013 року, - 586,4 тис. грн). Лабораторія почала роботу сьогодні.

Він додав, що протягом 2012 року фонд «Розвиток України» поставив до Харківської області сучасне лабораторно-діагностичне устаткування і витратні матеріали на загальну суму 4,5 млн грн. Зокрема до облтубдиспансера № 1 надійшло американське устаткування для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу GeneXpert.

За словами Заболотного, оснащена цим устаткуванням лабораторія є першою такого типу лабораторією в Україні. Поставлена до лікарні техніка дозволить скоротити час діагностики туберкульозу до двох днів, точність результату – 99,98%.

«Ми вибудовуємо систему діагностики, яка відповідає міжнародним стандартам. Це важливий крок як для пацієнта, так і для системи фтизіатрії в цілому. Це дозволяє ефективніше витрачати кошти, правильніше їх вкладати, правильніше враховувати лікарські препарати і купувати ті препарати, які потрібні. Міжнародні стандарти дозволяють поставити діагноз з точністю 99,98%», - сказав директор фонду «Розвиток України».

Заболотний додав, що пропускна спроможність лабораторії становить 96 пацієнтів (проби мокрот) на день. Він також підкреслив, що нове устаткування виключає ризик захворіти на туберкульоз серед персоналу лабораторії, оскільки персонал працює безпосередньо з ДНК, а не з інфекційним матеріалом.

Він відзначив готовність Харківської області співробітничати з фондом Ахметова в соціальних проектах. «Цю готовність ми бачимо тут, у Харківській області, і, відповідно, тому тут виникла така перша в Україні лабораторія третього рівня, що відповідає міжнародним стандартам», - підкреслив Заболотний.

У свою чергу, Шурма акцентував, що лабораторія дозволяє не лише у найкоротші терміни діагностувати захворювання, але й індивідуально визначити необхідні для лікування препарати. Всі послуги лабораторії надаватимуться на безоплатній основі.