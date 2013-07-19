У Києві сталася пожежа в ліфті 10-поверхівки, мешканців евакуйовано

Сьогодні вдень у Києві сталася пожежа в ліфті 10-поверхового житлового будинку, мешканців евакуйовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, о 14.47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в будинку по вул. Клавдієвській, 36 у Святошинському районі. Вогонь спалахнув у ліфті на рівні 6-го поверху.

У цей час на різних поверхах у під`їзді перебували 8 мешканців. Їх евакуйовано.

Вогнем пошкоджено ліфтову кабіну, електродроти та шахту з 6-го по 10-й поверхи, закопчено стіни і стелю під`їзду.

Пожежу було ліквідовано о 16.09. На місці працювало 8 одиниць пожежної техніки.