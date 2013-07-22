22-річна туристка травмувалася під час сходження на Говерлу

Рятувальники надали допомогу туристці з Білорусі, яка травмувалася під час сходження на Говерлу.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 20 липня о 16:40 на пункт зв’язку гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що під час сходження на г. Говерла групи туристів в складі чотирьох осіб з Республіки Білорусь одна із учасниць групи – 22-річна жителька м.Гомель - послизнулась та травмувала ногу.

До місця події було направлено працівників Ворохтянського пошуково-рятувального відділення. О 20.00 гірські рятувальники дісталися місця знаходження туристичної групи, надали першу допомогу травмованій туристці (наклали шину на місце травмування) і на ношах знесли потерпілу до карети невідкладної швидкої допомоги.