Дніпропетровщина: у дитбудинку сімейного типу сталася страшна трагедія

У Дніпропетровській області 43-річний чоловік зарізав дружину, прийомну дитину й наклав на себе руки.

Як повідомляє «Комсомольская правда в Украине», трагедія сталася в дитячому будинку сімейного типу в селі Цибульківка Царичанського району.

Перед обідом минулої суботи, 20 липня, коли падчерка, учениця 8-го класу, накривала на стіл, голова сім`ї посварився з 47-річною дружиною. Дівчинка спробувала заступитися за матір, і розлючений чоловік накинувся на неї з кухонним ножем. Оскаженілий вітчим завдав їй близько чотирьох ударів, а потім кілька разів всадив лезо і в дружину - матір дівчинки.

Обидві померли на місці на очах у 4-річного хлопчика. Побачивши, що накоїв, чоловік звів рахунки з життям, повісившись в одному з приміщень будинку.

Зараз міліція, що отримала сигнал про трагедію 20 липня о 13.00, розбирається в тому, що сталося. Начальник прес-служби ГУ МВД у Дніпропетровській області Олексій Щербатов повідомив, що сьогодні на брифінгу правоохоронці розкажуть про всі подробиці трагедії.

«Зазначу, що це не поодинокий випадок вбивств за останній час, що цілком можна пов`язати з повним місяцем: по області зведення вкрай тяжкі», - сказав Щербатов.

Наразі відомо, що в дитячому будинку сімейного типу виховувалися семеро рідних і двоє прийомних дітей.