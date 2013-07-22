Осине гніздо "базувалося" на балконі київської квартири

У Києві рятувальники ліквідували осине гніздо, виявлене під час будівельних робіт на балконі квартири на 5-му поверсі 9-поверхового будинку по вул. Тропініна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ліквідував осине гніздо, провівши дезінсекцію за допомогою аерозольного генератора «Ігеба» та хімічного розчину «Атрікс».

Від укусів комах жоден з мешканців оселі не постраждав.

Рятувальники закликають бути обережними при ліквідації осиних гнізд і радять обприскувати гнізда спеціальним засобом для знищення комах, перебуваючи на безпечній відстані. При цьому необхідно захищати органи дихання.