У Чернігівській області на трасі вибухнув автомобіль

У Чернігівській області на трасі через несправність вибухнув легковий автомобіль. Як повідомили УНІАН в Управлінні ДСНС в області, 21 липня на автотрасі державного значення Київ-Чернігів-Нові Яриловичи поблизу с. Кіпті громадяни Республіки Білорусь 42-річний власник автомобіля з дружиною та неповнолітньою дитиною їхали на відпочинок до Криму. В автомобілі (1983 року випуску) під час руху почав відпадати паливний бак, який через тертя об асфальт спалахнув. Власник помітив пожежу і зупинився. Родина встигла евакуюватися із палаючого транспортного засобу та забрати власні речі, а через кілька хвилин газове устаткування вибухнуло.

Рятувальники Козелецького райвідділу Управління ДСНС, що прибули за викликом, загасили автомобіль. За фактом пожежі проводиться перевірка. Ніхто не постраждав.