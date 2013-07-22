Хмельниччина: за "зняття пристріту" жінка віддала півмільйона

У Хмельницькому правоохоронці розшукують двох шахрайок, які одержали півмільйона за "зняття порчі".

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, наприкінці минулого тижня до міліції із заявою звернулася 26-річна місцева жителька, яка стала жертвою шахрайства.

Потерпіла в одному зі спальних мікрорайонів обласного центру зустріла двох жінок, котрі розповіли їй, що родину дівчини незабаром чекають лихо і біди. Вони також запевнили, що їх можна попередити за певну суму коштів.

“Виконуючи усі інструкції шахрайок, дівчина винесла з дому всі заощадження і віддала їх у руки незнайомкам. Останні провели над банкнотами таємничий ритуал, після чого гроші зникли разом з “цілительками”. Потерпіла отямилася лише за деякий час і одразу звернулася до міліції”, - зазначається у повідомленні міліції.

Наразі за фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах) - карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.