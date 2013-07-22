Буковинець вирощував на присадибній ділянці коноплю
15:59, 22 липня 2013Новини регіонів
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Маскував кукурудзою
У Новоселицькому районі Чернівецької області правоохоронці виявили на присадибній ділянці жителя села Берестя 8 тис. кущів коноплі.
Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, кущі були оточені кукурудзою.
За словами начальника Новоселицького райвіділлу міліції Віорела Барбакара, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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