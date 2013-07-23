З комісаріату стягнули 350 тис для військових, які стали інвалідами
10:20, 23 липня 2013Новини регіонів
0
На Хмельнитчині
Прокуратурою Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері з метою забезпечення фактичного поновлення порушених прав інвалідів виконано судові рішення, постановлених на їх користь, на суму більш як 350 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, Хмельницьким окружним адміністративним судом задоволено три позови Хмельницького спеціалізованого прокурора про стягнення з обласного військового комісаріату на користь громадян заборгованості з одноразової грошової допомоги у зв’язку з інвалідністю останніх, пов’язаної з проходженням військової служби. Загальна сума виплат інвалідам перевищила 350 тисяч гривень.
На виконання судових рішень Хмельницький обласний військовий комісаріат виплатив громадянам відповідні кошти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter