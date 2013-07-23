З комісаріату стягнули 350 тис для військових, які стали інвалідами

Прокуратурою Західного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері з метою забезпечення фактичного поновлення порушених прав інвалідів виконано судові рішення, постановлених на їх користь, на суму більш як 350 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, Хмельницьким окружним адміністративним судом задоволено три позови Хмельницького спеціалізованого прокурора про стягнення з обласного військового комісаріату на користь громадян заборгованості з одноразової грошової допомоги у зв’язку з інвалідністю останніх, пов’язаної з проходженням військової служби. Загальна сума виплат інвалідам перевищила 350 тисяч гривень.

На виконання судових рішень Хмельницький обласний військовий комісаріат виплатив громадянам відповідні кошти.