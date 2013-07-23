Івано-Франківщина: водій збив дитину на велосипеді

В Івано-Франківській області автомобіль збив дитину на велосипеді.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 22 липня ввечері в селі Микуличин Яремчанської міськради 26-річний житель Тернопільської області, перебуваючи за кермом автомобіля Opel Vivaro, збив 13-річну велосипедистку, яка їхала по дорозі.

Під час аварії дівчинка отримала травми різної складності та була доставлена спочатку до Яремчанської міської лікарні, потім реанімаційна бригада перевезла її в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню.