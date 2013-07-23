В Одесі водій наїхав на жінку з дитячим візочком на переході
17:00, 23 липня 2013Новини регіонів
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Дитина у лікарні
В Одесі у понеділок, 22 липня, водій іномарки наїхав на матір з немовлям у візочку, дитину госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили в управлінні ДАІ в Одеській області.
Згідно з повідомленням, ДТП сталася о 18.30 на вулиці Прохоровській, якою «Фольксваген» рухався у бік Запорізької. Навпроти будинку №30 він скоїв наїзд на 25-річну жінку, яка йшла пішохідним переходом із візочком, де була дитина, 2012 року народження.
Дитину доставили до лікарні. Обставини ДТП з`ясовуються.
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