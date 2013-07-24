У Маріуполі зруйнували оздоровчий центр

У Маріуполі Донецької області правоохоронці проводять розслідування за фактом руйнування оздоровчого центру.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури м. Маріуполя, за дорученням прокуратури міста, прокуратурою Іллічівського району міста Маріуполя було проведено перевірку з питань дотримання вимог Закону України «Про оренду комунального та державного майна». Перевіркою було встановлено, що в 2008 році територію оздоровчого центру в Приморському районі міста Маріуполя, яка знаходиться у комунальній власності, надали в оренду терміном на 10 років одному з підприємств міста. Даний центр складається з 34 основних будівель, вартість яких у 2008 році становила 3,5 мільйона гривень. Згідно з угодою, орендар був зобов`язаний забезпечувати зберігання, запобігати знищення майна, а також виконувати відповідний ремонт приміщень.

Але, за словами прокурора прокуратури Іллічівського району міста Маріуполя Сергія Лебедя, під час перевірки стало відомо, що в даний час на території оздоровчого центру повністю зруйновано 4 будівлі, ще 4 зруйновані частково, інші знаходяться в незадовільному стані - в деяких будівлях відсутні підлоги, вікна, дахи.

«Згідно з документами, вартість зруйнованих будівель становить майже 300 тис грн, але ці дані застарілі, тому нами ініційовано провести нову незалежну експертну оцінку, яка і встановить суму реальних збитків», - повідомив Лебідь.

Дані про цей факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України. Крім цього готується позов до суду про відшкодування збитків.

Досудове розслідування проводять органи міліції. Процесуальне керівництво ходом досудового розслідування здійснюється прокуратурою Маріуполя.