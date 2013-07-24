На базі Київської лікарні №5 відкрито сателітний центр діалізу

На базі Київської міської клінічної лікарні № 5 відкрито високотехнологічне відділення гемодіалізу на 8 місць, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Новий сателітний центр діалізу у Святошинському районі столиці оснащений апаратами останнього покоління Dialog +, створено завдяки спільній ініціативі міської влади та компанії «Медікал Б.БН» – авторизованим представником в Україні світового лідера у сфері медичного обладнання – німецької компанії «B.Braun Avitum AG». Ці компанії також забезпечуватимуть повний технічний супровід і постачання витратних матеріалів для проведення діалізних процедур, йдеться в повідомленні.

Під час відкриття центру заступник голови КМДА Віктор Корж зауважив, що «ниркова недостатність – це серйозна проблема в цілому в Україні і у Києві, зокрема. Загалом близько 470 000 людей живуть з хронічною хворобою нирок. Близько 4 тисяч осіб лікуються методом гемодіалізу, це лише 18% всіх пацієнтів у п’ятій стадії, яким потрібне таке лікування з використанням апаратів «штучна нирка». У відділенні гемодіалізу, що сьогодні відкрито, у 2 зміни обслуговуватимуть до 60 осіб, а лікування здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, тобто для пацієнтів безкоштовно. Крім того, сучасний центр гемодіалізу дозволить скоротити поки ще гостру черговість на життєво-важливу процедуру, а, значить, і скоротити смертність серед хворих нирковою недостатністю».

За даними Департаменту охорони здоров’я, служба діалізу в місті Києві представлена на базі 4-х лікувально-профілактичних закладів: відділення гемодіалізу міського науково-практичного центру нефрології та гемодіалізу на базі Київської міської клінічної лікарні №3, відділення гемодіалізу Олександрівської клінічної лікарні, відділення гемодіалізу та еферентних методів лікування Київської міської дитячої клінічної лікарні №1, а також відділення гемодіалізу Дитячої клінічної лікарні №6.

Наразі на обліку перебувають майже 3000 хворих із хронічним ураженням нирок, серед яких у понад 400 випадках хвороба досягла V стадії, коли життєво необхідно застосування замісної ниркової терапії. Найбільшу чисельність хворих із V стадією хронічної хвороби нирок зареєстровано у Дарницькому (156), Дніпровському (127) та Святошинському (46) районах столиці.