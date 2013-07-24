Житомирщина: батьки віддавали дітей до інтернатів для розумово відсталих

У Житомирській області прокуратура під час перевірки встановила два факти, коли батьки, ухиляючись від виконання своїх обов’язків, відправляли дітей до шкіл-інтернатів для розумово відсталих. Хоча, за умов належного піклування, діти могли успішно навчатися у загальноосвітніх школах.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомила начальник відділу захисту прав дітей прокуратури області Діана Алхімова.

За її словами, під час проведених упродовж цього року перевірок прокуратура області встановила, що двоє дітей з кризових сімей безпідставно навчалися у спеціалізованих загальноосвітніх школах-інтернатах для розумово відсталих .

Як приклад, Алхімова навела випадок із дівчинкою з Червоноармійського району, яка впродовж 7 років за заявою батьків навчалась у спеціалізованій школі-інтернаті для дітей з легкою розумовою відсталістю. Лише після втручання прокуратури її батьків позбавили батьківських прав. Дитину ж направили на виховання у дитячий будинок сімейного типу, де вона і перебуває зараз. Нині вона навчається у Червоноармійській загальноосвітній школі, гарно засвоює учбовий матеріал, отримує оцінки середнього, достатнього та високого рівнів.

За результатами перевірки прокуратура області доручила Житомирській обласній психолого-медико-педагогічній консультації провести повторне обстеження 20 дітей зі спецінтернатів регіону . За висновками консультації вже двоє дітей перейшли навчатися до загальноосвітньої школи. Перевірки прокуратури у цьому напрямку тривають.