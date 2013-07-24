Засуджений вигодував голуба для переправки наркотиків

У Кіровоградській області засуджений вигодував голуба, за допомогою якого спільники переправили в колонію наркотик.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області, спробу доставки наркотика до Кіровоградської виправної колонії №6 було припинено.

Оперативний відділ установи отримав інформацію про те, що один із засуджених за попередньою домовленістю з цивільними особами має намір вчинити спробу доставки наркотичної речовини на території колонії.

Засуджений С. тривалий час годував птаха, а потім переправив його на волю, де громадянин М., прикріпивши до голуба згорток з певним вмістом, відпустив його у бік колонії. Голуб, пам’ятаючи місце годівлі, подолавши основну огорожу, приземлився на території установи, де засуджений С. зняв згорток і намагався пронести у житлову зону. В цей час його затримали працівники оперативного відділу, обшукали і вилучили з кишені куртки фрагменти бинту темно-коричневого кольору зі специфічним запахом сухофруктів. Фрагменти бинту направлені на експертизу.

Даний факт внесено до журналу єдиного обліку.