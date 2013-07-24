Жінку укусила змія під час збиранні ягід у лісі

В Івано-Франківській області змія вкусила жінку, яка збирала ягоди в лісі.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 23 липня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини смт Рожнятів поступило повідомлення від чергового Рожнятівської центральної районної лікарні про те, що 22 липня о 18:50 до їх лікувального закладу з діагнозом «укус змії у вказівний палець правої руки» госпіталізовано 35-річну жительку села с. Лопянка Рожнятівського району.

Як з’ясувалося, змія вкусила жінку, коли та збирала ягоди в лісі. Як констатують медики, стан потерпілої стабільний.

За оперативними даними Управління ДСНС в Івано-Франківській області, з початку поточного року внаслідок укусів зміями травмовано 19 осіб.

Управління ДСНС в області застерігає мешканців регіону бути обережними під час мандрівок лісом та дотримуватись правил безпечної поведінки.