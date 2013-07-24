Жінку укусила змія під час збиранні ягід у лісі
11:32, 24 липня 2013Новини регіонів
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Стан потерпілої стабільний
В Івано-Франківській області змія вкусила жінку, яка збирала ягоди в лісі.
Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 23 липня на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини смт Рожнятів поступило повідомлення від чергового Рожнятівської центральної районної лікарні про те, що 22 липня о 18:50 до їх лікувального закладу з діагнозом «укус змії у вказівний палець правої руки» госпіталізовано 35-річну жительку села с. Лопянка Рожнятівського району.
Як з’ясувалося, змія вкусила жінку, коли та збирала ягоди в лісі. Як констатують медики, стан потерпілої стабільний.
За оперативними даними Управління ДСНС в Івано-Франківській області, з початку поточного року внаслідок укусів зміями травмовано 19 осіб.
Управління ДСНС в області застерігає мешканців регіону бути обережними під час мандрівок лісом та дотримуватись правил безпечної поведінки.
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