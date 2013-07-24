На Донеччині відкрито Центр для жінок з дітьми

На Донеччині розпочав роботу обласний центр матері та дитини, повідомив директор Департаменту сім’ї та дітей Міністерства соціальної політики України Руслан Колбаса.

За його словами, це вже 17-й подібний Центр, відкритий в Україні, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

«У Донецькій області офіційно відкрився обласний центр матері та дитини. Розрахований він на 16 матерів та 32 дитини. У ньому можуть перебувати жінки з 7 місяця вагітності до досягнення дитиною 1,5 року, які опинились у складних життєвих обставинах», - сказав він.

Колбаса відзначив, що відкриття цього центру відбулось на виконання Соціальних ініціатив Президента. За його словами, подібні заклади в інших областях продемонстрували позитивний результат: суттєво зменшилась кількість відмов від дітей у пологових будинках серед жінок, які належать до групи ризику. «Такі центри не просто дають тимчасовий прихисток жінкам та їхнім дітям. З ними проводять психологічні, соціально-педагогічні та правові навчання. Це допомагає жінкам підготуватись до життя поза межами Центру. Крім того, їх забезпечують харчуванням та усіма необхідними речами, щоб мати та немовля почувались у безпеці», - сказав він.

Директор департаменту відзначив, що Центри матері та дитини є одними з найбільш ефективних заходів профілактики соціального сирітства.

Зараз, за словами Колбаси, триває прийом документів для влаштування у Донецький обласний центр матері та дитини. Для того, щоб потрапити до нього, жінкам необхідно звернутись до управління соціального захисту населення або центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання, де їм нададуть усю необхідну інформацію.