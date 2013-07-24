У Красному Лучі 5-річний хлопчик випав з п’ятого поверху

У Красному Лучі (Луганська область) п’ятирічний хлопчик дістав чисельні травми, випавши з балкона п’ятого поверху.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Луганської області, 23 липня ввечері батько залишив дитину саму вдома і пішов до магазину за продуктами. Двері, що ведуть на балкон, були відчинені і хлопчик вийшов на нього, перехилився через огорожу та впав на квіткову клумбу з п’ятого поверху.

Дитину доставили до міської лікарні «Княгинінська» з численними травмами: закрита черепно-мозкова травма, переломи кісток рук, забійна рана підборіддя.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньої кваліфікацією за ст.166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

До служби у справах дітей Краснолуцької міської ради спрямовано вимогу про проведення перевірки з питань виконання батьком хлопчика обов’язків по догляду за дитиною.