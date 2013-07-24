Мешканку Миколаєва вкусив каракурт
16:04, 24 липня 2013Новини регіонів
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Працювала на присадибній ділянці
У Миколаєві жінку на присадибній ділянці вкусив каракурт.
Як повідомив УНІАН прес-секретар Миколаївського обласного управління охорони здоров`я Юрій Багрянцев, сьогодні, 24 липня, про це повідомив черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги.
За його словами, вранці 20 липня в Миколаєві на присадибній ділянці 37-річну жительку міста вкусив павук-каракурт у праву гомілку.
Наразі пацієнтка перебуває в токсико-терапевтичному відділенні, її стан розцінюється як задовільний, повідомляє прес-секретар.
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