Мешканку Миколаєва вкусив каракурт

У Миколаєві жінку на присадибній ділянці вкусив каракурт.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Миколаївського обласного управління охорони здоров`я Юрій Багрянцев, сьогодні, 24 липня, про це повідомив черговий лікар лікарні швидкої медичної допомоги.

За його словами, вранці 20 липня в Миколаєві на присадибній ділянці 37-річну жительку міста вкусив павук-каракурт у праву гомілку.

Наразі пацієнтка перебуває в токсико-терапевтичному відділенні, її стан розцінюється як задовільний, повідомляє прес-секретар.