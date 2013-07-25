Луганщині загрожує африканська чума з Росії

У Луганській області посилюються заходи з недопущення занесення збудника африканської чуми свиней (АЧС) із Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської облдержадміністрації, таке рішення було ухвалено 24 липня на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при виконкомі міської ради Краснодона.

У ході засідання зазначалося, що епізоотична ситуація із захворювання на африканську чуму свиней у Росії ускладнюється з кожним роком. Так, із початку цього року на території РФ зареєстровано 87 спалахів захворювання свиней на АЧС серед диких кабанів і свиней у приватному секторі. При цьому різко погіршилася ситуація з цим захворюванням у Білгородській області РФ, яка безпосередньо межує з Луганською областю.

Враховуючи близьке розташування вогнища захворювання до кордону області, з метою недопущення занесення збудника хвороби, було вирішено посилити держконтроль і нагляд у місцях пропуску через державний кордон України за переміщенням тварин, сировини й продуктів тваринного походження, включаючи ручну поклажу громадян із Російської Федерації, а також посилити контроль за організацією дезинфекції.

Крім того, буде організовано роботу мобільних груп за участю працівників міліції і всіх зацікавлених служб із запобігання незаконному переміщенню вантажів тваринного походження й сільськогосподарських тварин на дорогах, сільських дорогах тощо, звернувши особливу увагу на дороги вздовж державного кордону України. Поставлено завдання з проведення вакцинації всього поголів`я свиней у господарствах усіх форм власності.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (АЧС) - захворювання, що викликається ДНК-вмісним вірусом. До хвороби сприйнятливі домашні й дикі свині. Зараження походить від інфікованих тварин через корм, пасовища, транспортні засоби, забруднені виділеннями хворих тварин. Смертність, залежно від перебігу захворювання, може досягати від 50 до 100%. Тварини, що перехворіли й залишилися в живих, стають довічними вірусоносіями. Для людини АЧС небезпеки не являє.